L’istituto comprensivo di via Carducci, a La Maddalena, resterà chiuso sino al 7 marzo. Lo ha deciso il sindaco Fabio Lai, che questo pomeriggio ha firmato un’ordinanza apposita. Il provvedimento arriva all'indomani dell'individuazione di un caso di positività alla variante inglese del Covid-19 su una bambina che frequenta l'istituto e che si trova tuttora ricoverata nella clinica di Malattie infettive dell'Azienda ospedaliera universitaria di Sassari, dove fortunatamente le sue condizioni di salute non destano particolare preoccupazione.

"Abbiamo completato il censimento e lo screening in meno di 36 ore mentre la scuola è stata già sanificata e le persone in quarantena segnalate alle forze dell'ordine per i doverosi controlli" ha dichiarato il sindaco di La Maddalena.