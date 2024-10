E' di Tertenia e non di Bari Sardo, come appreso in un primo momento dal laboratorio dell'Aou di Cagliari, la giovane di 22 anni che ha contratto il Covid-19 nella variante Delta.

Si tratta di uno degli ultimi due casi scoperti nell'ambito dell'indagine epidemiologica sulle mutazioni del Covid portata avanti anche in Sardegna, dove finora sono stati accertati in totale 43 casi di variante indiana. L'altro è relativo ad una 96enne cagliaritana. Il sequenziamento è stato effettuato la scorsa settimana dopo che il campione era arrivato dall'Ogliastra prelevato dagli operatori dell'Usca.