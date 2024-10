Paura nel tardo pomeriggio a Vallermosa per un’esplosione provocata da una probabile fuga di gas da una bombola di gpl in un ripostiglio esterno a un’abitazione. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Iglesias sono dovuti intervenire, intorno alle 19:30, in via Vico della Montagna per spegnere l’incendio.

La squadra di pronto intervento "5A" è intervenuta con due automezzi e sette operatori per spegnere le fiamme che hanno coinvolto anche una copertura esterna. Tra le fiamme sono state localizzate, raffreddate e messe in sicurezza, altre bombole di gpl. Fortunatamente non si registrano feriti. Al termine delle operazioni di spegnimento, di bonifica e di messa in sicurezza, i Vigili del Fuoco eseguiranno gli opportuni accertamenti e rilievi per stabilire le cause di quanto accaduto.