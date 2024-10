Valerio Scanu celebra sui social il suo importante traguardo accademico. Il cantante sardo, vincitore di Sanremo 2010, si è laureato con lode in Giurisprudenza.

L'artista ha condiviso un post sul suo profilo Instagram, con uno scatto in cui posa in abito grigio e papillon dopo aver conseguito la laurea. E pubblica una dedica alle persone care: "A babbo e mamma, alla mia famiglia e ai miei affetti, a chi ha sempre creduto in me".

Valerio Scanu era iscritto dal 2018 all'UniFortunato di Benevento. Aveva deciso di riprendere gli studi dopo un'intentata denuncia nei suoi confronti per diffamazione, poi archiviata, che aveva lo aveva spinto a occuparsi personalmente della materia.