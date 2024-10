Valerio Scanu e il suo compagno, Luigi Calcara , si sono sposati questo pomeriggio a Roma , nel giorno - scelto di proposito - del compleanno del padre del cantante, morto a causa del Covid.

Valerio e Luigi si sono uniti civilmente dopo la proposta di matrimonio che era stata ripresa e pubblicata sui social. I loro testimoni sono i fratelli di entrambi (Fabio per Luigi e Alessandro per Valerio) con le migliori amiche dei due.

I preparativi sono andati avanti per settimane e la scelta della città di Roma, città in cui vive Luigi, mentre Valerio si trova poco fuori ai Castelli Romani, è stato un modo anche per mettere d'accordo i parenti di entrambi dato che quelli di Scanu arrivavano dalla Sardegna, mentre quelli di Calcara dalla Sicilia.

Luigi aveva organizzato anche ieri sera una serenata nel giardino della loro casa, a Zagarolo, alla presenza delle rispettive famiglie e degli amici più cari.

Luigi ha cantato "L'emozione non ha voce", poi lo ha raggiunto sull'uscio della porta e gli ha dato un mazzo di fiori.

I due si sono conosciuti tre anni fa su Instagram , quando Luigi aveva commentato una foto del cantante. Lo stesso giorno poi si erano incontrati e da lì era iniziata la storia d'amore. Purtroppo le case sono separate per esigenze di lavoro , ma i due stanno insieme nel weekend.