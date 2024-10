Valeria Marini si confessa come mai aveva fatto prima e non mancano alcune forti dichiarazioni riguardo la fede.

La showgirl, intervistata dal Corriere della Sera, ha raccontato di essere molto credente e di pregare tutte le sere: “Recito sempre Ave Maria, Padre Nostro e Gloria al Padre, ammiro molto Papa Francesco, è un Santo e vorrei tanto conoscerlo”.

Valeria ha raccontato che fin da bambina è stata avvicinata al mondo della chiesa da mamma Gianna: “Ogni estate mia mamma ci mandava ai Kinderheim e io stavo sempre in chiesa. La fede è un dono che ho fin da piccola”.

E probabilmente, questo è stato uno dei motivi che avrebbe spinto la Marini lo scorso anno ad un cambio radicale della sua vita: Valeria ha iniziato ad abbracciare l’idea di poter entrare in convento.

“Dopo tante difficoltà lo scorso anno ho pensato di prendere i voti e farmi suora. Così ho deciso subito di parlarne con mia madre e con un sacerdote. Insieme a loro ho capito che quella scelta sarebbe stata per me una fuga dalla realtà. L’unica soluzione per me è continuare a pregare, aiutare gli altri ed essere come sempre una cattolica praticante”.

Ma la castità? Forse proprio questa sarebbe stata l’ostacolo più grande: la showgirl è legata a Eddy Siniscalchi (35 anni, 20 in meno di lei), imprenditore napoletano: “Facciamo l’amore dalla mattina alla sera, l’età è solo un numero”.

Che la castità fosse stata il problema principale per prendere i voti lo ha detto lei stessa: “Secondo me è contro natura. La religione ci pone dei limiti e sta a noi rispettarli. Dovremmo imparare a rispettare il prossimo, ad esempio”.