(Adnkronos) - Milano, 28.03.2023 – La perdita dei capelli è un evento che sconvolge e cambia, in negativo, la vita del soggetto interessato. Eppure, recuperare l’autostima distrutta derivante dalla perdita dei capelli e tornare a vivere una vita appagante e serena è possibile. Il segreto? Sta nel Sistema Refresh.

Per tutti coloro che desiderano infoltire la propria chioma ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Valentino Vargiue Cristiano Santoni “SISTEMA REFRESH. Come Recuperare La Tua Autostima Distrutta Dalla Perdita Dei Capelli E Tornare Ad Avere Una Vita Appagante E Serena Con Una Soluzione Non Chirurgica” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori il sistema non chirurgico capace di garantire risultati.

“Il nostro libro parla dell’unica opportunità di riavere i propri capelli utilizzando un prodotto completamente estetico che non va ad intaccare minimamente la salute del cuoio capelluto. Un prodotto talmente imperfetto da farti apparire reale” afferma Valentino Vargiu, autore del libro. “Il nostro libro racconta anche di come approcciarsi agli altri, di come rivivere la propria immagine e di come cominciare una nuova vita con i propri capelli. Il tutto guarnito da aneddoti che raccontano pillole della nostra vita” aggiunge Cristiano Santoni, co-autore del libro.

Secondo gli autori, la perdita dei capelli è un evento che sconvolge e cambia, in negativo, la vita del soggetto interessato. Dinanzi al cambiamento della propria immagine, infatti, il dolore e la frustrazione prendono il sopravvento. Questo perché i capelli non hanno soltanto un valore estetico, ma anche psicologico e antropologico. Da qui l’idea di sviluppare un sistema capace di non intaccare minimamente la salute del cuoio capelluto. Lo stesso che ValentinoVargiu e Cristiano Santoni hanno denominato “Sistema Refresh”.

“Questo libro da l’opportunità a tutti i lettori di comprendere che le cose cambiano solo ed unicamente quando esiste una reale motivazione capace di innescare un processo di cambiamento, anche di tipo estetico, come in questo caso” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Ci sono persone che desiderano cambiare la propria immagine, ma la paura di essere giudicati è troppo forte. Dopo 25 anni di esperienza in questo settore, i due autori dimostrano che nulla è impossibile. Basta volerlo davvero”.

“Dopo esserci confrontati con diverse case editrici, ecco che la decisione finale è ricaduta sulla Bruno Editore” concludono Valentino Vargiu e Cristiano Santoni, autori del libro. “Il team di Giacomo Bruno ci ha accompagnato con professionalità nel corso di tutto l’iter editoriale dandoci modo di pubblicare questo libro che siamo certi sarà utile a tanti”.