La storia fra Valentina Ferragni e Luca Vezil è volta al termine. Ad annunciarlo sono stati i diretti interessati tramite una storia pubblicata su Instagram. "Dopo tanti anni condivisi insieme - scrive la Ferragni - io e Luca abbiamo deciso di intraprendere due strade separate".

"Siamo cresciuti insieme - racconta la 29enne - e ci unirà sempre un grande affetto e rispetto per quello che siamo stati. Vi chiedo di comprendere e di rispettare la nostra decisione che come potete immaginare è stata tanto sofferta".

Già da giorni circolava la voce di una crisi fra i due, che stavano insieme da quasi 9 anni, adesso la conferma. I primi scricchiolii erano emersi già in estate, quando, per la prima volta dall'inizio della loro relazione, gli influencer non avevano trascorso le vacanze insieme.

Lei in vacanza ad Ibiza con i Ferragnez, lui lontano per lavoro. "Una proposta dall'estero", aveva motivato Vezil, che aveva assicurato non si trattasse di nessuna presunta rottura. Pochi mesi più tardi la decisione condivisa: le strade dei due si separano definitivamente.