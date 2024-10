Due poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Oristano, durante l’ordinario servizio di controllo del territorio, hanno messo in salvo un bellissimo esemplare di Carlino che, smarritosi, vagava lungo la carreggiata del ponte Tirso, in balia delle auto che sfrecciavano a grande velocità.

Gli operatori del 113, vedendo il cane spaventato, per evitare che questo venisse investito e, al contempo, impedire pericoli per gli utenti della strada, hanno rallentato il flusso veicolare fino a fermarlo in sicurezza; dopodiché, sono scesi dalla Volante e hanno prestato soccorso all’animale.

Il cane, un Carlino di colore nero, è stato successivamente accompagnato dagli operatori presso una clinica veterinaria del capoluogo dove il dottore, dopo aver accertato le buone condizioni di salute dell’animale, ha provveduto a leggere il microchip e a individuare il proprietario di “Mafalda”, poi risultato essere il nome del cane.

Successivamente gli operatori hanno contattato la proprietaria che dopo aver ringraziato i poliziotti, felice e sollevata per il ritrovamento del suo cane, l’ha riportato a casa.