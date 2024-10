Proprio quando restavano solo quattro giorni agli over50 per adeguarsi all’obbligo di vaccinazione anti Covid, venerdì scorso il decreto legge Sostegni-ter (Dl 4/2022) ha introdotto a sorpresa un’estensione dell’indennizzo per danni da vaccino a favore di chi l’obbligo non ce l’ha. Ne ha parlato Il Sole 24 ore.

L’articolo 20 del Dl 4/2022 stabilisce che l’indennizzo spetta anche a chi abbia riportato un danno biologico permanente “a causa della vaccinazione anti Sars-Cov2 raccomandata”. Quella obbligatoria non viene menzionata, perché già inclusa nel perimetro della legge 210/1992.

Si amplia quindi la platea di chi potrebbe chiedere un risarcimento.

C’è veramente necessità di chiarezza sulle responsabilità connesse a possibili eventi avversi derivanti dall’assunzione obbligatoria del farmaco.

Responsabilità che, secondo alcuni, sono già poste a carico allo Stato e invece sarebbero escluse dall’effetto liberatorio della firma del modulo di consenso informato. Così c’è chi ha chiesto la revisione del modulo.