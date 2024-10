"Non c'è più tempo, spero che il Governo valuti e introduca senza ulteriori indugi l'obbligo vaccinale per tutti i cittadini. La variante Omicron non lascia spazio a possibili interpretazioni, abbiamo bisogno di livelli di copertura ancor più alti di quelli attuali se vogliamo evitare di dover ricominciare a convertire strutture ospedaliere per garantire assistenza ai pazienti colpiti dal Covid".

Così Bruno Zuccarelli, presidente dell'Ordine dei Medici di Napoli. Un cambio di rotta che "per quanto impopolare - dice Zuccarelli - non è più procrastinabile. Benché al momento il numero casi gravi non sia paragonabile con quanto visto nel corso della prima ondata, continuando in questo modo ci troveremo presto in una condizione drammatica".

"Solo con l'obbligo vaccinale - prosegue Zuccarelli - sarà possibile limitare i danni che inevitabilmente saranno prodotti da questa variante. Così come è necessario tornare a prestare attenzione alla sanificazione degli ambienti e all'igiene delle mani, norme che vengono troppo spesso disattese".