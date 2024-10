Il vaccino anti Covid-19 2024-25 per la campagna nazionale autunnale e invernale utilizzerà vaccini adattati alla variante JN.1 e una dose di richiamo viene offerta attivamente alle categorie a rischio e gratuitamente a tutti .

La dose di richiamo è annuale è unica.

L'aver contratto un'infezione da SARS-CoV-2, anche recente, dopo il precedente richiamo, non rappresenta una controindicazione . È quanto indica la nuova circolare per la campagna vaccinale anti-Covid appena firmata dal direttore generale per la prevenzione del ministero della Salute Francesco Vaia e dal Capo Dipartimento Maria Rosaria Campitiello.

Nella circolare si raccomanda a Regioni ed alle province autonome di implementare l'organizzazione con medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, farmacie e con la rete specialistica ospedaliera e territoriale, incluse le strutture per lungodegenti, rendendo possibile la prenotazione tramite piattaforma regionale online . Per coloro che accedono sia alla vaccinazione anti-SarsCoV2/Covid-19 che quella mpox resta invece ancora valida l'indicazione di una distanza di almeno 4 settimane (28 giorni) tra un vaccino e l'altro.