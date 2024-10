"Le prossime settimane saranno quelle decisive, finalmente saranno soddisfatte le nostre esigenze e si potrà promuovere una vera accelerazione: solo da qui alla fine di marzo ci aspettiamo oltre 4,5 mln di dosi, e poi nel secondo trimestre oltre 50 mln di dosi in arrivo e oltre 80 nel terzo trimestre. Tra queste dosi ci sarà anche un vaccino che oggi non è disponibile ma è approvato, J&J, che ha dalla sua la semplicità di essere efficace con una sola dose". Lo ha chiarito il ministro della Salute Roberto Speranza, rispondendo al Question time alla Camera sulle iniziative per garantire un adeguato livello di approvvigionamento dei vaccini ed un sistema certo ed efficace di somministrazione delle dosi sull’intero territorio nazionale.