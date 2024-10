"Per quanto riguarda l'effetto del vaccino anti Covid sullo sviluppo puberale, è una notizia iniziata a circolare quando sono iniziate le vaccinazioni dai 12 anni in su, ma è assolutamente priva di fondamento: non c'è alcuna interferenza con l'asse ormonale questo è stato ampiamente dimostrato".

Sostiene Annamaria Staiano, presidente Sip, nel corso della conferenza stampa di avvio della campagna vaccinale anti Covid-19 per la fascia pediatrica di questa mattina al ministero della Salute.

"Nei Paesi in cui sono già state effettuate milioni di vaccinazioni, il tasso di effetti collaterali in seguito ai vaccini - ha precisato la dottoressa Staiano - è inferiore rispetto alla fascia d'età sopra ai 12 anni. E perfino la miocardite in questa fascia d'età, dopo le due dosi di vaccino, è inferiore rispetto alle fasce d'età più elevate. Inoltre, come riportato pochi giorni fa, il New England journal of medicine, la miocardite è 45 volte più frequente per l'infezione da Sars-Cov-2 rispetto alla doppia dose di vaccino".