Nella la campagna vaccinale per i bambini tra i 5 e gli 11 anni, che partirà il 16 dicembre, le Regioni dovranno valorizzare il ruolo di pediatri e prevedere punti vaccinali appositi, ovvero percorsi dedicati separati da quelli destinati agli adulti. Così il commissario Francesco Figliuolo alle Regioni.

La vaccinazione in età pediatrica, spiega Figliuolo, "implica un coinvolgimento particolarmente attivo delle famiglie". Si confida pertanto, aggiunge, "nell'azione proattiva delle strutture ospedaliere pediatriche e dei pediatri sul territorio che, con un'attività coordinata di informazione e consulenza, potranno fornire chiare risposte alle famiglie per mettere in sicurezza anche questa fascia di popolazione e restituirla alle normali dimensioni sociali".

Infine, il generale rappresenta "la necessità di far progredire parallelamente la somministrazione delle dosi aggiuntive/prime dosi nella popolazione over 12 anni".