Nell'ultima settimana sono state oltre 232.000 le prime dosi di vaccino anti Covid somministrate. Il dato viene dall'analisi dell'ultimo report del governo aggiornato a questo mattina.

Nel report del 19 novembre erano 127mila, in quello delle settimana precedente 130mila. Complessivamente sono state somministrate in una settimana 2.668.228 dosi, in forte aumento rispetto alla settimana scorsa, quando erano state 1.747.017.

A trainare la vaccinazione la fascia 12-19 anni, con oltre 61mila prime dose in 7 giorni (33mila la scorsa settimana). Ma aumentano anche nella fascia 30-39, circa 38.800 dosi contro 22.400 della settimana scorsa.