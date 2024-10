“Un ritmo di vaccinazione di "700 mila dosi al giorno è l'obbiettivo per far completare al più presto il ciclo vaccinale ai nostri concittadini".

È quanto ha dichiarato il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa.

Secondo Costa la struttura gestita dal generale Figliuolo "reggerà", i vaccini e le strutture "ci sono e questo arco temporale darà la possibilità a coloro che devono ricevere la terza dose di poterla fare". Per quanto riguarda la dose booster per la fascia 12-17 "attendiamo l'indicazione dell'Aifa - ha sottolineato - che potrebbe arrivare nelle prossime ore, al massimo giorni". Il banco di prova comunque saranno le vacanze di Natale. I dati della diffusione del virus e soprattutto della sua variante Omicron così infettiva saranno fondamentali per definire le strategie da mettere in campo a gennaio. In particolare per quanto riguarda la proposta di tamponi di screening per il rientro a scuola "credo - ha affermato Costa - sia la strada giusta per garantire il proseguo dell'anno scolastico in presenza" perché "il diritto allo studio va garantito" e la proposta di imporre il green pass agli studenti lo lederebbe. Per quanto riguarda ulteriori restrizioni Costa ha dichiarato che servono "prudenza e cautela" ma non con "allarmismi". "Dobbiamo valutare attentamente - ha detto - sia i contagi ma soprattutto gli ospedalizzati e chi finisce in terapia intensiva. Oggi abbiamo il vaccino che ci protegge da conseguenze gravi, dobbiamo proseguire nella campagna di vaccinazione".

Anche l'uso delle mascherine nelle zone bianche è un provvedimento che "non va enfatizzato". "Penso - ha continuato - che possa essere ben accettato e sono convinto che gli italiani rispetteranno questa regola". Apertura anche per lo smart working, ipotesi che "va tenuta in considerazione". E ha concluso: "Per quanto riguarda i modelli restrittivi il governo in questi mesi ha cercato di anticipare alcuni scenari con il Green pass, quello rinforzato e l'obbligo vaccinale per alcune categorie. Dobbiamo continuare con questo senso di responsabilità".