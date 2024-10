Fino ad un 64% di effetti indesiderati è stato rilevato nel gruppo placebo degli studi clinici sui vaccini anti-Covid: è l’'effetto nocebo'.

Il dato emerge dal 'Rapporto annuale sulla sicurezza dei vaccini anti-COVID - 19 27/12/2020 - 26/12/2021' dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), presentato oggi. Si tratta, in sostanza, di una reazione emotiva alla vaccinazione. Dai dati di 12 studi internazionali, su un totale di 45.380 pazienti (di cui 22.578 hanno ricevuto un placebo), è emerso che l'effetto nocebo ha determinato appunto fino al 64% di reazioni avverse nel gruppo di coloro che non avevano ricevuto il vaccino.

"E' molto interessante il dato confermato - ha affermato Guido Rasi, consulente del commissario straordinario per l'emergenza Covid, commentando i dati del Rapporto Aifa - che la gran parte degli effetti collaterali avuti da chi ha fatto il vaccino è identica a quelli che hanno avuto somministrato nella fase sperimentale il vaccino placebo, cioè delle persone che non hanno fatto il vero vaccino: c'è, dunque, una grossa componente di quello che noi chiamiamo effetto 'nocebo', ovvero l'effetto dato dalla suggestione, a cui nessuno di noi sfugge e che non è un difetto di qualcuno ma è proprio la natura umana".