"Sono state registrate 1342 reazioni allergiche per i vaccini Covid, soprattutto nel sesso femminile: si tratta di eventi rari e non gravi e per gli adolescenti la frequenza scende a un caso su un milione".

Lo ha evidenziato Giovanna Zanoni, allergologa e immunologa dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, alla presentazione del 'Rapporto annuale sulla sicurezza vaccini anti-COVID 27/12/2020 -26/12/2021'.

Anche la sindrome di Guillain-Barrè è tra gli eventi avversi possibili monitorati. Sono segnalati, ha affermato l'esperta, 124 casi sospetti e 82 certi, il tasso è uno per milione, con valori più elevati per i vaccini a vettore virale e il tasso è più elevato dopo la prima dose. Segnalato un unico caso fatale in un uomo con malattia autoimmune, ma la malattia autoimmune, ha concluso, "non è un indicatore per non effettuare la vaccinazione".