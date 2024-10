La campagna vaccinale anti-Covid prosegue anche a domicilio. Tutte le persone residenti in provincia di Oristano che rientrano nelle categorie per le quali è raccomandata la terza e quarta dose - ultraottantenni, ultrasessantenni con elevata fragilità e soggetti con marcata compromissione del sistema immunitario - allettati, non deambulanti o con altre difficoltà che impediscono di poter raggiungere i centri vaccinali, possono prenotare la somministrazione del vaccino a casa inviando una e-mail al Servizio di Igiene e sanità pubblica della Asl 5 all'indirizzo igienepubblica.oristano@asloristano.it.

Nel testo della mail dovrà essere specificato il nome e il cognome della persona da vaccinare, il codice fiscale, l'indirizzo presso cui è domiciliato, un numero di telefono al quale essere ricontattati per fissare l'appuntamento.

"Per quanto il quadro epidemiologico sia in costante miglioramento, completare il ciclo vaccinale per i soggetti anziani, fragili e immunocompromessi è molto importante per continuare a proteggersi dal virus" spiega la direttrice del Servizio di Igiene e sanità pubblica di Oristano Maria Valentina Marras.

"Per questo abbiamo pensato di garantire, fino al 31 luglio prossimo, un ulteriore servizio alle persone che abbiano problemi a recarsi nei nostri centri vaccinali, raggiungendoli direttamente a domicilio. Invitiamo quindi chi rientra nelle categorie a maggiore rischio e non ha ancora effettuato la terza o quarta dose a contattarci via mail per un appuntamento".