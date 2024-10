Vacanze sarde, precisamente a Stintino, per la campionessa olimpica di pallavolo Miriam Sylla.

L’atleta 29enne, fresca di oro conquistato con la nazionale che ha fatto sognare durante i Giochi di Parigi 2024, si trova in relax tra le acque cristalline della Gallura in compagnia del fidanzato Alessandro Cappelletti, cestista della Dinamo Sassari, e del loro cagnolino.

“L’amore non è mai abbastanza”, ha scritto la pallavolista sotto le foto postate su Instagram.

Tantissimi i commenti dei follower che si sono complimentati sia per le immagini che per la vittoria alle Olimpiadi di Miriam. Meritato relax, quindi, per la coppia dei giovani sportivi tanto amati.