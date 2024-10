La manifestazione “BALLUS – Incontro internazionale del folklore”, organizzata dall’Associazione Turistica Pro Loco di Uta, è ormai arrivata alla tredicesima edizione, si arricchisce e migliora la qualità degli eventi proposti.

L’evento, nato nel lontano 2001, con l’obiettivo di creare un momento d’incontro e conoscenza tra i vari gruppi isolani e nazionali, in cui le tradizioni e le varie culture potessero entrare in contatto e arricchire le proprie conoscenze. Tale iniziativa è cresciuta grazie anche alla partecipazione di gruppi provenienti da territori di là del mare.

Oltre alla serata di gala del festival cui prenderanno parte numerosi gruppi esteri che si esibiranno nelle loro danze più rappresentative con i loro abiti tradizionali e la musica della loro terra, sarà organizzata la parata internazionale del folklore, durante la quale le vie del paese saranno animate dai numerosi gruppi esteri e regionali e della tradizione carnevalesca.

Accanto alla conoscenza e all’incontro tra le varie nazioni presenti, BALLUS, durante i vari giorni di festa, dedica molta attenzione anche alla promozione e alla valorizzazione delle espressioni tradizionali e popolari della nostra isola attraverso una altra importante iniziativa: PICHIÀDAS. Suoni e espressioni musicali dell’Isola.

Saranno presenti i maggiori musicisti tradizionali sardi, accompagnati da coppie in abito tradizionale che mostrano i passi delle varie aree geografiche sarde.

Non sarà la sola tradizione folklorica a venire valorizzata e riproposta, un ampio spazio anche alla gastronomia. Durante il festival, SABORIS ANTIGUS, durante il quale, il numeroso pubblico presente entrerà in contatto con i sapori antichi della nostra terra e con quelli dei gruppi ospiti.

Scenario del festival il santuario romanico di Santa Maria di Uta, risalente al XII secolo. Una location unica e amata dagli abitanti di Uta, garantendo all’evento un’atmosfera particolare.

La manifestazione è ormai un appuntamento fisso per il paese, l’ultima settimana di luglio e la prima di agosto ma non solo. Infatti, durante quei giorni, Uta si riempie dei tanti turisti che durante l’estate affollano l’hinterland e le coste isolane, desiderosi di entrare in contatto con la nostra cultura e quelle estere.

Da alcuni anni “Ballus” è anche “in tour”, riguardando paesi come Villaspeciosa, Milis, Barrali, Pimentel, Silius, Sarroch, Costa Rei. permettendo così che gli obiettivi di vicinanza tra i popoli e conoscenza tra culture coinvolgano quante più persone possibili.

Il festival è entrato, quindi, ormai di diritto, tra quelle che sono le maggiori e più conosciute rassegne folkloriche isolane, ed è segnalato dalla Federazione Associazioni Folkloriche Italiane (F.A.F.It) e dalla International Organization fur Volkskunst (I.O.V).

PROGRAMMA UFFICIALE

MARTEDÌ 30 LUGLIO 2013 (Municipio)

Ore 10:00 CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE saluti e scambio doni tra gruppi,

Sindaco e autorità locali

Ore 11:00 brevissima esibizione dei gruppi in Piazza s'Olivariu