I Carabinieri della Stazione locale di Uta , coadiuvati da quelli di Vallermosa, hanno arrestato due marocchini rispettivamente di 21 e 25 anni , il primo disoccupato e il secondo a suo dire agricolo, incensurato.

Il fermo è scaturito a seguito di un occasionale controllo effettuato per strada dai militari dell'Arma, all'interno del centro abitato della cittadina, durante il quale il più giovane dei due era stato trovato in possesso di due grammi di hashish e mezzo grammo di marijuana. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di identificare anche il secondo ragazzo, coinquilino del 21enne.

All'interno della casa gli operatori hanno ricevuto una pistola clandestina Beretta , calibro 9x21, con matricola abrasa e completa di un caricatore con 13 proiettili, nonché ulteriori 136 grammi di marijuana e 11 di hashish, più un bilancino di precisione.

I reati contestati ai due sono la detenzione illecita di armi da fuoco e il concorso in detenzione abusiva di armi e la ricettazione ed infine, la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti . Sono finiti entrambi nel vicino carcere in attesa di processo. Sulla pistola lavoreranno i Carabinieri del RIS di Cagliari allo scopo di verificare se sia stata utilizzata in occasione di qualche trascorso evento criminoso.