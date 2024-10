È di quattro morti il bilancio degli scontri avvenuti a Washington. Tra le vittime c’è anche una donna, Ashli Babbitt, raggiunta da un colpo di pistola al petto sparato dalla polizia.

A darne notizia è il capo della polizia di Washington, Robert Contee, spiegando che la donna, militare in congedo, è stata colpita all'interno della sede del Congresso, dove era entrata per protestare in sostegno del presidente uscente Donald Trump. La vittima, colpita mentre si arrampicava su una finestra, è deceduta in ospedale per le ferite riportate e sulla sua morte è stata aperta un'inchiesta, ha detto il capo della polizia.

Sui social il marito l'ha descritta come ''una grande patriota'' e una ''grande sostenitrice di Donald Trump'', affermando che era disarmata. Era una veterana dell'Air Force e viveva a San Diego.

Sono invece 52 le persone arrestate per aver partecipato all’assalto, tra i quali 4 lo sono stati tratti in arresto perché in possesso di pistole, uno per possesso di arma proibita, 47 per violazione del coprifuoco e ingresso illegale al Congresso.