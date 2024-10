Sesto oro per l’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024. Lo conquista la cagliaritana Marta Maggetti nel windsurf, il secondo italiano dopo quello di Alessandra Sensini a Sydney 2000.

Nella finale a 3 con la britannica Emma Wilson e l'israeliana Sharon Kantor, l'azzurra è rimasta attaccata alle avversarie nella prima parte per poi trovare il sorpasso e prendersi l’oro nelle acque di Marsiglia.

Tre anni fa, a Tokyo, alla sua prima Olimpiade era arrivata quarta. Oggi la gioia di salire sul gradino più alto del podio, una gran bella rivincita per lei.

Classe ’96, Marta Maggetti aveva raccontato in un’intervista a Vanity Fair nel 2021 la sua passione per questo sport. “L'attrazione per il mare mi appartiene fin da quando sono piccola” le sue parole. E ancora: “La passione per il connubio tra vento e acqua arriva dalla mia famiglia: mio padre Alessandro si diletta con il windsurf da quando ho memoria, mentre mia madre Elisabetta, per seguire i miei allenamenti, ha cominciato a partecipare a qualche gara di barca a vela, a bordo di hobie cat (catamarano fra i più diffusi ndr). Io sono sempre stata molto legata a loro, anche da teenager quando continuavo a fare tutte le attività e i viaggi insieme: il rapporto con le onde è sempre stato un affare di famiglia”.