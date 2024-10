Ancora incendi nella nostra Isola, 16 nella giornata di oggi, alcuni dei quali hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei.

Particolarmente impegnativo quello divampato a Tiana, per il quale è stato necessario il supporto di un Canadair della flotta nazionale, intervenuto assieme agli elicotteri decollati da Sorgono e Farcana e al Super Puma proveniente da Fenosu. Un canadair è intervenuto anche a Ottana per dare ugualmente supporto agli elicotteri impegnati a domare le fiamme. Gli stessi canadair sono poi intervenuti a Nurri per un rogo scoppiato nel pomeriggio. Mezzi aerei anche a Carbonia, Isili e Furtei e su altre zone per varie riaccensioni, come a Pozzomaggiore, Nuoro, Bonorva e Bottidda.

Nella foto l’incendio a Ottana, in località Nuraghe Gaddone