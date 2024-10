UNA SETTIMANA IN SARDEGNA

ULTIMO VIAGGIO CON GIGi

Un commovente regalo emoziona l'immenso popolo di Facebook. Un settantenne visibilmente provato dalla malattia vede Gigi Riva in un ristorante del centro, si fa riconoscere dal grande campione del Cagliari scudettato e domanda un regalo molto speciale. Gli confessa che è malato terminale, e gli restano poche settimane di vita. Ma desidera che l'idolo della sua giovinezza lo accompagni nell'ultimo viaggio. Il grande bomber della nazionale - visibilmente emozionato - gli promette che ci sarà. Gigi Riva confessa alla giovane giornalista, che vede e racconta questa scena, di avere imparato il senso della vita da questa toccante vicenda.

LA GIORNATA DI FRANCESCO

Una folla immensa per l'arrivo dell'amatissimo Papa Francesco in sardegna, chiamato a rendere omaggio e preghiera alla Madonna di Bonaria. Il Santo Padre ha incontrato i rappresentanti istituzionali e del mondo lavorativo, prima dell'attesissimo Angelus nella Basilica davanti al mare. Dopo un pranzo in Seminario con i gustosissimi culurgiones di Lanusei, breve summit con i vescovi isolani ed abbraccio con i rappresentanti della cultura nella Facoltà di Teologia. Il bagno di folla con l'oceano di ragazzi è il momento magico di questa giornata del Papa, che in precedenza aveva portato conforto in Cattedrale a detenuti e malati. Il Papa è ripartito verso le 18.30, con un imponente sistema di protezione disposto dalla Prefettura.

SARDEGNA ZONA FRANCA: SI' UE

Un’importante notizia arriva dal vertice romano tra il Vicepresidente della Commissione europea Tajani, il Governatore Cappellacci, il deputato Cicu e i Comitati. Bruxelles non si frappone al sogno della Sardegna, ma chiede un esplicito pronunciamento dello Stato Italiano. E' un passo avanti nella speranza di creare una Zona Franca integrale dell'isolaLa decisione compenserebbe gli atavici svantaggi dell'insularità, mentre la sinistra sarda manifesta scettiscismo per il risultato di questo incontro.

NASCE IN SARDEGNA L'AIR POD

La settimana della mobilità sostenibile propone a Cagliari una interessante novità. E' stata presentata sul Molo Ichnusa cagliaritano il prototipo della air Pod, il modello di automobile ad aria compressa che rende la sardegna pioniera della mobilità ecologica. Il modello sarà prodotto nell'entroterra: e precisamente a Bolotana, a partire dal 2014. Sono previsti quattro modelli di Air Pod, che permette di andare in città con due euro per 120 km ed una velocità massima di ottanta. Oltra allo Standard, saranno messi sul mercato a 7500-9000 euro il Cargo, il Baby ed il Golf.

&n