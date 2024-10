PREMIO MARIA CARTA

L'undicesima edizione del premio dedicato alla grande musa della canzone popolare sarda è stata varata. Il Gremio dei Sardi ricorda la grande artista di Siligo e il suo memorabile timbro vocale con questo prestigioso riconoscimento e sceglie i vincitori del 2013. A Roma saranno insigniti del riconoscimento due grandissimi italiani: il M° Ennio Morricone, leggendario direttore d'orchestra e compositore, già Premio Oscar alla carriera per le sue colonne sonore; e la divina Carla Fracci, etoile della danza classica di ogni epoca. Il comitato presieduto dal giornalista Giacomo Serreli ha inoltre scelto altre eccellenze come la scomparsa artista Maria lai, la grande scrittrice Bianca Pitzorno, il musicista Antonello Salis e l'emergente Ilaria Porceddu.

FUGA DALL'ALBERGO

Misterioso abbandono dei dipendenti di un centrale hotel di Olbia. Il direttore della struttura alberghiera e molti dipendenti del personale hanno abbandonato la struttura senza avvertire, lasciando incustodito l'Hotel Royal nello sconcerto generale dei clienti alloggiati. Alcuni di essi hanno tempestivamente avvertito la polizia della città gallurese dell'accaduto. Emergono le prime indiscrezioni: gravi ritardi nei pagamenti delle spettanze e altre promesse non mantenute. Ora la vicenda sarà seguita da una prevedibile coda legale, mentre la proprietà dell'albergo ha tempestivamente nominato il nuovo direttore ed ha assunto altro personale. Molti dei turisti alloggiati nell'albergo hanno rapidamente fatto la valigia, scegliendo nuove destinazioni per le vacanze.

BUONA SPESA A CAGLIARI

Non è il paradiso dei consumatori, ma Cagliari è una buona località per la spesa quotidiana. La rivista “Altroconsumo” indica il capoluogo sardo tra le sedi maggiormente convenienti per la spesa degli alimentari, con un risparmio annuo di quasi novecento euro rispetto alla media nazionale. Cagliari è terza nella classifica italiana della convenienza, in una graduatoria guidata da Pistoia. Aosta e La Spezia le città più care, in una classifica che assesta Sassari al 48° posto con quasi cinquecento euro di risparmio. Nel paniere acqua e biscotti,alimentari freschi e frutta, bibite e detersivi tra i generi indicati per i rilevamenti statistici della rivista specializzata.

ADDIO GIUDICI DI PACE

La Provincia di Oristano perde tutti i giudici di pace. La dolorosa mutilazione degli uffici amministrativi è ratificata dalla decisione ufficiale, che cancella le sedi di Ales e Bosa, Busachi e Ghilarza, Seneghe e Torralba. Tutto il personale - giudici ed impiegati - è atteso dal trasferimento alla sede di Oristano, dove saranno costretti tutti gli utenti chiamati a dirimere controversie della giurisprudenza civile. E' così operativa la mannaia del precedente governo di Mario Monti, che aveva individuato robusti tagli nella spesa della giustizia. E' stata inutile la mobilitazione dei sindaci e dei sindacati locali, nel tentativo di arrestare questo provvedimento restrittivo.

UNA CAPA A PALAU

Il leggendario fotografo Endre Erne Friedman- passato alla storia con lo pseudonimo di Robert Capa - è il protagonista di un’attesissima mostra a Palau, presso il Centro di Documentazione del Territorio e per conto dell'Associazione Sarditudine nell'ambito degli appuntamenti culturali del Festival "Isole che parlano".

Il fondatore della mitica agenzia Magnum - reportage di altissimo livello