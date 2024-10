Oggi il nostro e vostro Andrea Parodi avrebbe compiuto sessant’anni. Gli piaceva molto festeggiare il suo compleanno, infatti scherzavamo sul fatto che iniziava una settimana prima e per una settimana dopo il 18 luglio continuava a dire a tutti che era il suo compleanno.

Sì, gli piaceva essere celebrato e celebrarsi. Allora facciamolo contento. Viva Andrea che riesce ancora a mantenersi giovane nei nostri cuori. Sapete che nell’ultimo anno quando cantava “Tue nd’has solu chimbant’unu, ma parent chent’annos…” si indicava e rideva del suo aspetto malandato a causa della malattia. Questa è ironia indomita, piena di accettazione e saggezza.

Vai Andrea! Oggi proponiamo a tutti i cantanti che saliranno su un palco in Sardegna per i loro spettacoli di dedicare una canzone, un pensiero, un applauso a te. Noi lo faremo, stanne certo, perché sappiamo che è un modo per rendere felice la tua anima. Ma anche la nostra. Vola questo canto per te!