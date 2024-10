Si chiama Baschisio Ledda il sardo protagonista della trasmissione Boss in Incognito condotta da Flavio Insinna e in onda questa sera su Rai Due a partire dalle 21.10.

Ledda è originario di Suni ed è cresciuto in Sardegna, ma da anni vive nelle Marche e in Abruzzo ha intrapreso la carriera imprenditoriale fondando nel 1997 il gruppo Mail Express Posta & Finanza, una holding aziendale che opera nel settore delle poste private, della finanza e dei pagamenti.

L'imprenditore, per l'occasione, ha smesso i panni del boss fingendosi un esodato sardo in cerca di impiego e lavorando, così, fianco a fianco coi suoi stessi dipendenti per un'intera settimana.

L'appuntamento dunque è per questa sera su Rai Due, dove scoprendo la storia di Bachisio Ledda si avrà la possibilità di conoscerne tante altre di gente comune che ogni giorno si rimbocca le maniche per guadagnarsi da vivere.