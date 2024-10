"Auguro alla sanità iglesiente di essere finalmente "curata" del tutto, questo provvedimento è solo un piccolo passo, molto importante certo, ma la strada è ancora lunga! Auguro ai miei concittadini di poter disporre di una sanità funzionante e funzionale a 360 gradi per la tutela del diritto alla salute! Auguro a tutti noi un felice e sereno Natale".

Si tratta degli auguri per queste feste da parte della consigliera comunale di Iglesias Eleonora Deidda, 33 anni e un’energia travolgente. Una donna che si batte costantemente per i propri ideali e, soprattutto, per il bene della comunità.

Una comunità che fino a pochissimi giorni fa rischiava di perdere tutti i servizi essenziali di un bene primario assoluto: la sanità pubblica. Ci troviamo infatti in un momento in cui i tagli finanziari avrebbero causato le chiusure dei reparti principali del presidio ospedaliero principale di Iglesias, il CTO, occupato per due giorni dal Sindaco Mauro Usai in segno di protesta.

La tenacia del Primo Cittadino, del consiglieri, degli altri Sindaci del Sulcis, e di tutti i cittadini, uniti in una numerosa folla il 23 dicembre, hanno sbloccato un provvedimento molto importante: la ripresa dell'attività della Chirurgia d'elezione al CTO. Un primo passo davvero fondamentale per la salute pubblica.

“Tutti siamo sulla stessa barca quando si parla di salute, in questo momento così importante e delicato non c’entra il colore politico: dobbiamo batterci uniti e compatti perché la sanità del Sulcis non deve morire! Questo è il mio augurio del Natale 2021, per la mia città, per i miei concittadini, per i cittadini del circondario, per i diritti di tutti!”