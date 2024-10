Per la Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne il Comune di Cagliari invita chiunque a legare un piccolo cordoncino ai cancelli del Palazzo Civico. In occasione della Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne, oggi, 25 novembre, sarà possibile dare il proprio contributo simbolico legando un nastrino rosso al cancello dell'ingresso del Palazzo Civico, in via Roma 145.

Tutti sono invitati a partecipare all'iniziativa con un piccolo gesto di solidarietà, una piccola macchia rossa che, fiocco dopo fiocco, può aiutare a far luce su un argomento così serio e importante.

In molti hanno già partecipato all'iniziativa e stanno “infiocchettando” il cancello del Comune. “Una bella idea che potrà sicuramente far riflettere le persone su problema così importante, ma che spesso viene sottovalutato”, “un piccolo gesto che mette la donna al primo posto”, sono stati tra i commenti di chi ha deciso di dare il proprio contributo alla Giornata.

L'iniziativa è legata al progetto Feminas che in questi giorni sta portando per tutta la città, tramite eventi di vario genere, il messaggio di lotta e opposizione contro la violenza sulle donne. Chiunque potrà passare e allestire l'ingresso del Comune con i nastri rossi messi a disposizione dall'Amministrazione presso l'Ufficio di Sorveglianza.

E questa sera, sempre nell'ambito delle iniziative programmate per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della violenza sulle donne, verrà illuminato di rosso il Bastione di Saint Remy.