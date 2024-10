Continua il mio “viaggio” alla Fiera di Cagliari, grazie a Sardegna Live che mi consente non solo di operare in prima persona nello stand interamente dedicato alla web TV più famosa dell’isola, ma anche di raccontare quello che accade negli spazi circostanti ogni giorno, in queste pagine di “diario quotidiano”.

Ieri abbiamo riportato l’incontro con Miss Italia GIULIA ARENA e oggi Sardegna Live pubblica il video dell’intervista realizzata da MICHELA GIANGRASSO e ripresa dall’obiettivo della mia telecamera.

Oggi per me la giornata in Fiera è iniziata prima delle 10.00 (orario di apertura al pubblico). Sono arrivato in Viale Diaz con mezz’ora di anticipo per organizzare l’accoglienza che non ha deluso le aspettative.

Poco dopo è arrivato anche ROBERTO TANGIANU e insieme abbiamo trascorso tutto il tempo.

A mezzogiorno siamo stati nello spazio esterno adiacente al Padiglione F, dove LUIGI POMATA, chef rinomato dell’omonimo ristorante di Cagliari, ha preparato un succoso cuscus, alimento tipico del nord Africa, nell’ambito dello STREET FOOD GOURMET.

Essendo un martedì, la minore affluenza di pubblico ci ha consentito di visitare meglio i Padiglioni della Fiera e di conoscere alcune persone che per 10 giorni “abiteranno” in Fiera.

Andrea del Bar Spiga, ad esempio, dove andiamo a prendere il caffè, ha sottoposto tutti i clienti all’indovinello: “per quale motivo oggi sono di malumore?”. Nessuno ha indovinato, anche perché il simpatico barista non ha fornito nessun aiutino.

Di fronte alla nostra postazione abbiamo stretto amicizia con Roberto, figlio del titolare della Solar System, che propone pannelli solari. Ormai è diventato anche lui uno della nostra squadra, e spesso invita i visitatori a farsi fotografare davanti allo schermo di Sardegna Live e distribuisce i nostri volantini. Un mito!!!

E’ molto bella la grande sala che l’Esercito Italiano ha allestito con tutto quello che serve per le esercitazioni militari, probabilmente uno degli spazi più visitati, insieme al nostro e a quello di Benito Urgu che, poco distante da noi, propone anche momenti dal vivo del suo show “L’incredibile Hurg”.

Alle 17.00 LUIGI POMATA è stato protagonista di un altro momento della giornata, lo SHOW COOKING, che noi di Sardegna Live abbiamo ripreso e trasmesso in diretta web TV. Lo chef ha tenuto una lezione dimostrativa su come si cucina il tonno e tra le altre cose ho imparato che “la qualità della materia prima è già l’ottanta per cento di un buon piatto”!

Anche GIULIANO MARONGIU ha visitato la Fiera e da buon amico di Sardegna Live ha promesso il ritorno. Tra i volti noti che sono passati da noi, abbiamo potuto salutare Il giornalista sportivo BRUNO CORDA (in compagnia della sua signora e di un bellissimo pincher nano di colore nero) e il creativo VITTORIO MURA.

Come sempre abbiamo immortalato decine di persone nel nostro spazio e con lo sfondo coloratissimo, pubblicando le foto sulla Pagina Facebook di Sardegna Live e sul nostro sito www.sardegnalive.net.

Venite a trovarci e dopo avervi fotografato divulgheremo i vostri visi attraverso il nostro Canale Web.

Vi aspettiamo. A domani con altre storie e tante novità.

Stefano Ollargiu per Sardegna Live