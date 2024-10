Pronti per iniziare un 2023 di grinta e all’insegna del benessere, dopo settimane di sgarri e abbuffate? Il personal trainer Matteo Pusceddu è pronto a darvi consigli e supporto.

Laureato in Scienze motorie, Matteo pratica il calisthenics da 10 anni e da 6 lo insegna in palestra. Fondamentale, soprattutto per chi ha molti impegni durante il giorno e magari non ha sempre gli stessi orari per andare ad allenarsi, è che Matteo pratica anche il coaching online.

“Il calisthenics è un tipo di allenamento a corpo libero che permette di migliorare forza, coordinazione e composizione corporea, aumentando la massa magra e diminuendo quella grassa, attraverso esercizi da semplici ad avanzati – afferma Matteo Pusceddu ai microfoni di Sardegna Live - Il calistenico si allena utilizzando principalmente il proprio peso corporeo come attrezzo per potenziarsi”.

Il consiglio fondamentale che Matteo dà a chiunque voglia iniziare un percorso di allenamento è affidarsi sempre a professionisti qualificati e preparati. “Molte persone si improvvisano con esercizi a corpo libero seguendo programmi trovati su Internet, sottovalutando l'effetto dannoso sulla salute causato da esercizi svolti in modo errato o da programmi non adatti alle proprie caratteristiche individuali” afferma Matteo.



“Un professionista deve invece adattare gli esercizi e il programma di allenamento alle caratteristiche individuali della persona per tutelarne la salute e garantire la massima efficacia nel miglioramento della forza e della composizione corporea”.



Quando una persona si iscrive in palestra viene fatta un’anamnesi iniziale, valutando caratteristiche, età, sesso esperienza d’allenamento passata, eventuali problematiche, mobilità articolare. “Valuto lo stato di forma fisica della persona e i suoi punti carenti, creando un programma che agirà a seconda di queste caratteristiche”.

E per chi non può andare in palestra? Niente paura perché esiste il coaching online. “La figura del coach online oggi è sempre più diffusa e offre la possibilità di seguire un piano d'allenamento personalizzato anche senza l'impegno fisso della palestra” dice Matteo.

“Grazie al coaching online si può avere la libertà di eseguire i propri allenamenti nei giorni e negli orari che si preferiscono, godendo allo stesso modo di chi si reca in palestra, dei benefici che apporta la guida di un professionista specializzato, per migliorare la propria forza e il rapporto tra massa magra e massa grassa”.



Anche per il coaching online si fa un’anamnesi iniziale al fine di progettare un programma personalizzato, ma si è sempre in contatto con il personal trainer.

“Gli esercizi si imparano anche seguiti a distanza perché tra allievo e istruttore ci sono continui aggiornamenti, scambi di video, si correggono gli errori fino allo svolgimento degli esercizi perfetto” conclude Matteo Pusceddu.

E tu cosa aspetti? Pronto per iniziare un nuovo anno all’insegna del benessere?