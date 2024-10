Roma, 22 feb. (Adnkronos Salute) - La piccola Elena, nata da pochi giorni al Policlinico Umberto I di Roma, ha ricevuto oggi il kit con i giochi Montessori. L'iniziativa, promossa dal Forum delle associazioni familiari in collaborazione con l'assessorato all'Inclusione sociale e Servizi alla persona della Regione Lazio, fa parte del progetto 'Best Start' per stimolare con il gioco lo sviluppo cerebrale, emotivo e sociale dei più piccoli. Elena è la prima nata della Neonatologia, Patologia e Terapia intensiva neonatale dell'Umberto I a ricevere il kit. Presenti questa mattina per consegnarlo alla mamma di Elena l'assessore all'Inclusione sociale Massimiliano Maselli, il direttore generale dell'Umberto I Fabrizio d'Alba e i medici e operatori del reparto. Nel kit ci sono anche dei giochi che servono al neonato per la prensione e aiutarlo a sviluppare il tatto e l'aspetto cognitivo.

"Questa è la seconda tappa dell'iniziativa importantissima - spiega all'Adnkronos Salute Maselli - perché stimolare le nuove nascite significa stimolare il futuro del nostro Paese. Non si può immaginare un domani roseo se non si sostengono le nuove nascite. Noi dobbiamo debellare l'inverno demografico e questa iniziativa della Regione Lazio insieme con il Forum delle associazioni familiari vuole sottolineare l'importanza dei servizi educativi soprattutto nei primi mesi e anni del bambino. Le istituzioni, in questo caso la Regione, è vicina ai cittadini".

"Voglio ringraziare il personale del Policlinico - afferma il Dg d'Alba consegnando il kit alla mamma di Elena - Il futuro dell'Umberto I è di cambiamento, ma restiamo compatti e vicini a chi fa nascere i bambini che sono il nostro futuro".