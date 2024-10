Roma, 3 apr. (Adnkronos) - “La Russia sta devastando città e villaggi in tutta l’Ucraina, è implacabile nel bombardare in particolare le zone di frontiera e di prima linea”. Lo ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, aggiungendo che “nulla di tutto ciò sarà possibile quando l’Ucraina riceverà sistemi di difesa aerea affidabili in grado di salvare vite umane e ripristinare la sicurezza nelle nostre città. I Patriot nelle mani degli ucraini hanno dimostrato che tutte le forme di terrore russo possono essere sconfitte”.