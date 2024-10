Kiev, 11 mag. (Adnkronos) - Volodymyr Zelensky è sicuro che l'attacco dei droni al Cremlino sia stato organizzato dalla stessa Russia. In un'intervista alla Bbc, il presidente ucraino ha detto di ritenere l'attacco un'operazione sotto falsa bandiera, condotta dalla stessa Russia, per avere una "scusa" ulteriore per attaccare il suo Paese.

"Cercano costantemente qualcosa che suoni come una giustificazione, dicendo: 'Tu ci hai fatto questo, quindi noi facciamo quest'altro a te' - ha aggiunto Zelensky - Ma non ha funzionato. Anche per i russi stessi era tutto poco credibile. Perfino i loro stessi propagandisti non ci hanno creduto. Perché l'attacco sembrava molto, molto artificiale."