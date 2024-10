"Quando sono arrivato in Italia, l'Italia mi ha aperto il cuore. Mi avete fatto sentire uno di voi, siete la mia seconda patria. Ve lo chiedo per favore, aprite il cuore alla mia gente: aiutate donne, bambini e persone anziane che hanno bisogno del vostro aiuto". Andriy Shevchenko a cuore aperto, intervistato da Fabio Fazio a "Che tempo che fa", su Rai3.

L'ex attaccante del Milan, leggenda del calcio italiano, si sta mobilitando in questi giorni per raccogliere, tramite la sua prestigiosa immagine, il più grande numero di aiuti possibili per la sua Ucraina. "So che l'Italia ci sta aiutando tanto - commenta quasi in lacrime - e vi ringrazio per il vostro supporto". E racconta dei suoi familiari in Ucraina: "Sono molto preoccupato per loro, hanno deciso di restare a Kiev. Mi raccontano tutto ciò che succede".

"Dobbiamo cercare di convincere tutti a sedersi a un tavolo per trovare un accordo perché si cessi il conflitto", aggiunge. "Neanche nel peggiore dei miei incubi potevo immaginare tutto ciò - prosegue -. Spero sempre di svegliarmi da questo brutto sogno, ma purtroppo è la realtà". "Aiutateci - conclude Sheva -, fate sentire loro come avete fatto sentire me. Aprite il vostro cuore a loro, grazie a tutti".