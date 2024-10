Washington, 7 apr. (Adnkronos) - Il Pentagono sta indagando sulla fuga di notizie riguardo documenti sui piani degli Stati Uniti e della NATO per aiutare a preparare l'Ucraina per un'offensiva di primavera contro la Russia. Alcuni documenti sono trapelati sui social media, come ha riportato il New York Times.

"Siamo a conoscenza delle segnalazioni di post sui social media e il Dipartimento sta esaminando la questione", ha dichiarato Sabrina Singh, vice addetta stampa del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. I documenti sono stati diffusi su Twitter e Telegram e, secondo quanto riferito, contengono grafici e dettagli su consegne di armi, forza del battaglione e altre informazioni sensibili, ha affermato il New York Times.

Secondo il quotidiano americano, i documenti trapelati - diffusi sui canali del governo filo-russo e uno dei quali recava l'etichetta "top secret" - risalgono ad almeno cinque settimane fa e uno di essi riassumeva i programmi di addestramento di 12 brigate da combattimento ucraine e diceva che nove di loro erano state addestrate dalle forze statunitensi e della NATO e avevano bisogno di 250 carri armati e più di 350 veicoli meccanizzati.