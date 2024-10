Le Nazioni Unite stimano che più di 14,6 milioni di persone ovvero il 40% della popolazione ucraina avranno bisogno di assistenza umanitaria quest’anno. Lo ha riferito l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha), secondo cui questa cifra non comprende i 6,3 milioni di ucraini costretti a fuggire all'estero.

Il vice portavoce dell'Ocha Jens Laerke ha rilasciato la dichiarazione durante una conferenza stampa a Ginevra per annunciare il lancio, il 15 gennaio, del Piano di risposta e bisogni umanitari dell'Ucraina dell'Ocha e dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) per il 2024.