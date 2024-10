Mosca, 22 apr. (Adnkronos) - L'ambasciatore generale del ministero degli Esteri russo ha avvertito di una corsa agli armamenti "incontrollabile" e ha sottolineato la necessità che la Russia sviluppi il suo potenziale missilistico tattico. "In sostanza - ha scritto Grigory Mashkov sulla rivista del ministero degli Esteri russo Affari internazionali - stiamo assistendo a una corsa agli armamenti missilistici con conseguenze difficili da prevedere. Decine di miliardi di dollari vengono investiti nel miglioramento della tecnologia missilistica. Questo processo diventa incontrollabile".

Mashkov ha anche affermato che "c'è un ovvio bisogno che la Russia sviluppi il suo potenziale missilistico tattico, per aumentare ulteriormente l'efficacia del suo uso e per accumulare armi missilistiche in anticipo per rispondere efficacemente a qualsiasi sfida alla sicurezza nazionale, anche a Kaliningrad, dove la NATO minaccia il territorio russo con gli MLRS americani".