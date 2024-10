La propria casa messa interamente a disposizione per chi si trovi in difficoltà e riesca ad arrivare in Italia dall'Ucraina, mezzi di trasporto per effettuare il tragitto dove sia possibile, proposte di invio di denaro, cibo, materiale di emergenza.

Esplode la solidarietà degli italiani, che si mobilitano in massa per aiutare i connazionali e gli ucraini intrappolati dal conflitto mostrando il volto più umano e creativo che caratterizza il nostro paese.

"Sono Federico, un ragazzo di 24 anni di Milano. Forse sto solo vaneggiando, perché è impossibile, ma se ci fosse la necessità di portare qualcuno in Italia da qualche confine io mi rendo disponibile a partire. O fare qualsiasi altra cosa che possa dare una mano", scrive un ragazzo sul gruppo Facebook 'Italiani in Ucraina'.

E su tutti i social d'Italia fioccano centinaia di post come quello di Federico. "Sto cercando di organizzare, se riesco, un furgoncino per arrivare al confine Romania o Polonia con Ucraina - scrive un uomo in un gruppo chiamato 'Comunità italiani in Ucraina' -, per lasciare ciò che riesco a portare di prima necessità e riportare connazionali, ma voglio valutarne la fattibilità, sono a Mestre".

E così molti altri nel nord Italia: "Ciao, io sono in provincia di Padova, posso ospitare una persona in casa o persona + bambino se conoscete qualcuno che abbia bisogno", è l'offerta di una donna.

Anche il sud dello stivale è pronto ad offrire il proprio aiuto, buttando il cuore oltre l'ostacolo: "Metto a disposizione qualche posto letto per chi ne è sprovvisto e vuole stare al sicuro, località Brindisi, so che è lontanuccio ma posso aiutare anche per il viaggio, oltre a tutto ciò che serve: vestiario, cibo e tutto. Non è tanto ma dove mangiamo in due possiamo mangiare in 3/4/5/6". L'Italia c'è.