E' stato condannato all'ergastolo Benno Neumair, il 31enne di Bolzano che il 4 gennaio 2021 uccise i genitori Laura Perselli e Peter Neumair e ne occultò i cadaveri gettandoli nel fiume Adige. Il processo si è svolto davanti alla Corte d'Assise di Bolzano.

Nel marzo dello scorso anno fu lo stesso accusato a confessare il duplice omicidio. Nei verbali dei due interrogatori, desecretati dalla Procura di Bolzano, l'indagato aveva ammesso alla presenza dei difensori le sue responsabilità.

"Questa non è una vittoria. Non è un traguardo. È la fine di un capitolo che è stato molto doloroso", ha commentato la sorella Madè, presente in aula. Non so se lo perdonerò, è una domanda così difficile che non ci sto pensando. Non sto pensando a lui in questo momento, ma alla mamma e al papà", ha concluso.