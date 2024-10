Sono accusati di uccisione di animali e rischiano una pena da quattro mesi a due anni di reclusione i due uomini denunciati per avere ucciso un piccolo cinghiale con una roncola nelle campagne di Oristano.

I due, secondo quanto riferito, sono stati trovati in possesso della roncola e di altri strumenti per la cattura di animali selvatici durante una perquisizione a Torre Grande.

Le indagini sono state condotte dal Nucleo investigativo forestale di Oristano con il personale della stazione forestale di Cuglieri. "Il proliferare dei cinghiali sul territorio non giustifica in alcun modo abbattimenti di questo genere - fa sapere il Corpo forestale -. Per questo motivo il Corpo forestale ha intensificato i servizi mirati alla prevenzione e alla repressione della cattura illecita dei cinghiali su tutte le giurisdizioni territoriali della Regione" .