Si chiama Davide Paitone l’uomo che si trova in stato di fermo con un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica di Varese, è accusato di aver ucciso il figlio di 7 anni ferendolo alla gola con un coltello prima di nascondere il corpo nell’ armadio di casa. Poi ha raggiunto l’ex moglie (con la quale era in fase di separazione) che in quel momento era ospite a casa dei suoi genitori a Gazzada, sempre nel Varesotto.

La donna è stata attirata da lui in strada convinta di riavere il bambino che aveva trascorso il Capodanno con il papà. Il 40enne l’ha accoltellata in varie parti del corpo con esiti, fortunatamente, non letali e si è dato alla fuga, ma i Carabinieri l’hanno bloccato e arrestato poche ore dopo.

Il corpo del bambino è stato ritrovato dentro un armadio nell’abitazione del padre di Paitone. Accanto a quel povero corpo straziato c’era un biglietto con la confessione dell’uomo, trovata dai Carabinieri anche la registrazione di un messaggio vocale destinato all’anziano padre in cui il 40enne confessava l’atroce delitto. All’uomo sono stati contestati il delitto di omicidio del figlio e il delitto di tentato omicidio dell'ex moglie.