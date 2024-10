"C'è ancora spazio per il dialogo, vorrei tanto spiegare al signor Musk la nostra filosofia: noi difendiamo la libertà di parola, difendiamo la libertà di espressione. Ecco perché abbiamo creato un sistema così complicato, che è il codice di condotta sulla disinformazione, ma la libertà di parola nell'Ue non è illimitata", sono le parole della vice presidente della Commissione europea, Vera Jourova, durante l'incontro organizzato, alla vigilia della Giornata mondiale della libertà di stampa, dal gruppo di agenzie di stampa ì.

"Twitter non rende lo spazio delle informazioni digitali più sicuro e libero dalla disinformazione e dall'influenza malevola del Cremlino", ha sottineato Jourova.

C'è anche la questione dell'assetto societario di Twitter che, secondo una ricerca, avvantaggerebbe gli account gestiti da governi autoritari in Russia, Cina e Iran.

"Per me questo è un segnale del fatto che Twitter sta venendo meno ai suoi impegni nei confronti del Codice anti-disinformazione. Questo conclude è un test fondamentale per dimostrare che sono seriamente intenzionati a rispettare il Codice e, in ultima analisi, a rispettare la legge sui servizi digitali", conclude la vice presidente della Commissione europea.