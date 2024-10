Ultimi dettagli da definire prima di entrare nel vivo della IV^ edizione del Premio Sardegna Live “Il Sardo dell’anno”.

IL PREMIO SARDEGNA LIVE – Il progetto, avviato nel 2013, si propone di offrire un tributo ed un riconoscimento ai personaggi, sardi e non, del mondo della cultura, dello spettacolo e dello sport, ma anche alle persone comuni che, distinguendosi nel proprio ambito, abbiano tenuto alto il nome della Sardegna in Italia e nel mondo nel corso dell'anno.

Un’intuizione, quella del Premio Sardegna Live, che ha incontrato un diffuso favore di pubblico già dalle prime battute garantendo un successo crescente alla formula della competizione.

LE FASI DEL CONCORSO – La rosa dei candidati, dopo essere stata attentamente valutata, viene proposta e presentata ai nostri lettori che, tramite voto anonimo online, esprimono la loro preferenza sostenendo così il candidato ritenuto essere il più meritevole.

I termini e il regolamento del concorso vengono puntualmente illustrati al momento dell’inaugurazione e, una volta concluse le votazioni, viene annunciato il vincitore della rassegna che poi verrà premiato nel corso di una serata di festa e spettacolo in località da definire di volta in volta.

L’ALBO D’ORO – Il vincitore della prima edizione del Premio “Il Sardo dell’anno”, nel 2013, fu l’allora capitano del Cagliari Daniele Conti. Nel 2014, poi, protagonisti indiscussi furono i Tazenda che nell’edizione 2015 passarono il testimone alla cantante di Bolotana Maria Giovanna Cherchi.

UNA MANIFESTAZIONE DI PUBBLICO – Il Premio Sardegna Live fa della partecipazione di pubblico un elemento prezioso e un motore. La giuria siete voi che sarete investiti per giorni dell’arduo compito di sostenere e accompagnare il vostro personaggio preferito coinvolgendo in questa entusiasmante cavalcata gli amici. Di più. Come ogni anno avrete la possibilità di proporci il nome dei personaggi che secondo voi meritano di far parte della squadra dei protagonisti dell’anno 2016. I più quotati potrebbero entrare a far parte della rosa ufficiale! Suggeriteci le vostre idee sulla nostra pagina Facebook o scrivendoci alla mail redazione@sardegnalive.net

LA NUOVA EDIZIONE – La nuova edizione del premio sarà, come sempre, una divertente ed esaltante sfida all’ultimo voto. Sardegna Live ha raccontato nel corso dell’anno storie di successi e traguardi che meritano di essere ricordate e rivissute in compagnia dei loro protagonisti. A breve tutti gli aggiornamenti, rimanete con noi per vivere un altro entusiasmante momento di sana competizione.