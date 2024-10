Sardegna Live

E' tutto pronto a Roma per la grande festa di domani, quando verranno canonizzati da Papa Francesco i suoi gloriosi predecessori Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II. La capitale, già stracolma di pellegrini, ha accolto in mattinata i primi capi di Stato. Secondo il Ministro dell'Interno Alfano sono attesi in città almeno 1 milione di fedeli.