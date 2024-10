Col cuore, i pattadesi, sono già al canape che martedì 26 agosto segnerà la partenza dei somarelli che correranno per la VI edizione del Palio degli Asinelli e de sos Ighinados.

In un'evocativa giostra dal sapore medievale, i dieci rioni storici di Pattada si sfideranno dando vita a un rumoroso e festante carosello di colori. I campioni in carica di Binza 'e Cheja, trionfatori della scorsa edizione con la fantina Beatrice Cuguttu, dovranno difendere il titolo dall'attacco di 'Antina, Carrucalza, Fronte 'e Concas, Istria, Pedra 'e Mola, Riu Toltu, Sa Raga, Sa 'Uca 'e Aidu e Su Eladolzu.

La manifestazione, organizzata con successo dall'Associazione Ippica Pattadese, ha registrato negli anni un apprezzamento e un coinvolgimento di popolo sempre maggiore. Evento clou dell'estate pattadese, il Palio degli asinelli richiama ogni anno in paese numerosi turisti e visitatori curiosi di assistere a questo suggestivo evento che risveglia negli abitanti dei vari 'ighinados uno straordinario e divertente senso di appartenenza.

Alle 10 del mattino si terrà l'assegnazione degli asinelli ai rappresentanti dei vari rioni che, una volta preso in consegna l'animale, torneranno nelle proprie contrade per il festoso pranzo comune.

Alle ore 17, finalmente, partirà la prima delle due batterie da cinque. I fantini in groppa ai somarelli partiranno da Via Vittorio Emanuele alla volta della centralissima Piazza Italia dove è posto l'arrivo all'ombra del campanile della chiesa del Rosario. I primi tre classificati delle due batterie accederanno direttamente in finale mentre gli altri disputeranno la finalina il cui vincitore potrà anch'esso accedere all'ultima accesissima sfida.

In piazza, ad attendere il primo classificato, non saranno solo i compagni di rione ma l'intero paese che, comunque vada, sarà pronto ad abbracciare il vincitore festeggiando assieme a lui la gioia di quel momento.