Lavorare divertendosi, non essere costretti a "scappare" dalla Sardegna, ma inventarsi un lavoro, creare dal nulla un progetto, assumere giovani e far divertire le famiglie a chilometro zero. Ne parliamo su Sardegna Live con un giovane, Lele Farci. (a.c.)

Il Vertical Park Sardinia Indoor, situato in via Giuseppe di Vittorio, è il primo parco avventura al chiuso costruito in Italia, nasce dall’idea di Emanuele “Lele” Farci di Tuttoesaurito di realizzare qualcosa di innovativo e divertente, rivolto principalmente all’aggregazione di giovani e meno giovani con un occhio particolare alle famiglie. Grazie all’aiuto di uno staff affiatato il sogno di Lele è divenuto realtà, pur incontrando ostacoli ed avversità superati con caparbietà e tenacia, ed ha aperto i battenti nei giorni a cavallo fra maggio e giugno di quest’anno.

A parlarne con emozione è Lele Farci, conosciutissimo nell’ambiente dell’animazione, giochi e divertimento per i bambini e non solo: “L’idea di uno spazio “per tutti” si è da subito dimostrata vincente riscontrando il gradimento di tutti i visitatori – dice - nel Vertical Park infatti oltre ai percorsi sono presenti un’area baby con giochi e playground, ampia e colorata dove i più piccini possono giocare in sicurezza sotto gli occhi dei genitori, un bar-ristoro con tavoli e panche dove poter sorseggiare una bibita in un clima gradevole grazie al potente impianto di climatizzazione, un palco professionale per poter accogliere piccoli gruppi musicali, artisti di cabaret, micromagia e spettacoli di bolle e un enorme maxischermo per godersi nel migliore dei modi tutti gli eventi sportivi e le serate quiz con il “Dr Why”.

Altra grandissima novità è la piattaforma per Realtà Virtuale RVO con la quale sarà possibile vivere incredibili avventure ed esperienze, da quelle soft e colorate per i più piccini a quelle più coinvolgenti ed adrenaliniche per gli adulti, grazie alla pedana vibrante ci si troverà completamente immersi nella scena, talmente reale che sarà difficile capire dove inizia il virtuale e termina la realtà.

Infine il fulcro di tutto il progetto: il Parco Avventura è composto da due percorsi posti a differenti quote, il percorso verde, a circa due metri e mezzo d’altezza è stato pensato per i più giovani ed i principianti, ha una difficoltà medio-semplice di fruizione e può essere affrontato sin dagli 8 anni d’età, unico requisito è avere una statura di almeno 130 cm.; il percorso verde è propedeutico per il percorso rosso, medio-difficile, posto a sei metri dal suolo composto da passaggi molto coinvolgenti ed impegnativi utili per superare i timori dell’altezza, sviluppare lo schema corporeo, la coordinazione oculo-manuale e la psicomotricità per aver più fiducia in se stessi, migliorare la concentrazione ed essere più sereni.

Il percorso rosso è inoltre un ottimo allenamento per chi pratica arrampicata, escursionismo e trekking e permette di tenere in forma corpo e mente anche quando le condizioni meteo non permettono l’outdoor.

VIDEO